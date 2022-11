Dillingen

18:52 Uhr

In der Dillinger Innenstadt schließt Bertils Spielwiese

Plus Bertil Angermann gibt nach 24 Jahren seinen Spielwarenladen in der Dillinger Kapuzinerstraße auf. Warum er jetzt die Reißleine zieht.

Vanessa Schmidt hat am Freitag in Bertils Spielwiese in der Dillinger Innenstadt das passende Kuscheltier für ihre fünf Monate alte Tochter Flora gefunden. Es ist ein putziger Plüsch-Seeotter. "Den bekommt meine Kleine zu Weihnachten", sagt die Ellerbacherin und sieht sich an diesem Vormittag wie mehrere andere Kundinnen und Kunden im Dillinger Spielwarengeschäft in der Kapuzinerstraße 34 um. Allzu lange kann sie das nicht mehr tun. Denn Geschäftsinhaber Bertil Angermann wird seinen Laden schließen. Und das nach 24 Jahren. "Es sind wirtschaftliche Gründe, ich musste jetzt die Reißleine ziehen", sagt Angermann, der auf der Insel Fehmarn geboren wurde, in seinem Leben viel umzog und in Dillingen heimisch geworden ist.

