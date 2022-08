Dillingen

In Dillingen entstehen vier neue Mehrfamilienhäuser

Plus Der Stadtrat stimmt dem Projekt im Wachtelweg zu. Zwar würde das Gremium die Sorgen der Anwohner verstehen, doch die rechtlichen Vorgaben sind eindeutig.

Von Brigitte Bunk

Vier Mehrfamilienhäuser sollen im Wachtelweg in Dillingen entstehen. Zurzeit stehe dort noch ein größeres Einfamilienhaus, der Rest des Grundstücks sei Garten. Christoph Röger, Abteilungsleiter für Stadtentwicklung, führte bei der Sitzung am Montagabend aus: „Die Baukörper wirken in der Gesamtbetrachtung zwar groß, sind aber in der Dichte und Höhenentwicklung mit in der näheren Umgebung vorhandenen Gebäuden vergleichbar.“ Nachbarn haben jedoch Einwände, die sie bei der Stadt schriftlich einreichten.

