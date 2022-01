Dillingen

vor 2 Min.

In Dillingen gibt es „Boostern to go“

Wer sich kurz entschlossen die Auffrischungsimpfung abholen möchte, der kann das in einem separaten Raum in der Apotheke tun. Mitbringen muss man nur Impfpass, Ausweis und Krankenkassenkarte.

Plus In Dillingen bietet eine Arztpraxis in Kooperation mit einer Apotheke die Auffrischungsimpfung zum Vorbeikommen. Wie das ankommt.

Von Christina Brummer

Es gab Zeiten, da musste man im Kreis Dillingen anstehen, um die gewünschte Corona-Impf-Spritze zu bekommen. Dann wurde das Verfahren umgestellt: Impfen nur noch mit Termin. Erst vor Kurzem dann die erneute Wendung. In Buttenwiesen kann man wieder spontan vorbeikommen. Doch ansonsten sind die Impfmöglichkeiten für Kurzentschlossene rar. In Dillingen will man das ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen