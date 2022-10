In Dillingen gibt es jetzt ein Zielgruppencenter für das Handwerk

Die Signal-Iduna-Versicherung eröffnet am Dillinger Stadtberg bei der Kreishandwerkerschaft ein neues Beratungszentrum. Es ist das erste in Süddeutschland.

Die Signal-Iduna-Versicherung hat im Haus des Handwerks in Dillingen ein Beratungszentrum für das Handwerk eröffnet. Agenturleiter Thomas Baumann sagte: "Voller Stolz können wir das Zielgruppencenter Handwerk in Zusammenarbeit mit der Signal Iduna eröffnen." Die Versicherungsagentur, die vor allem mittelständische Unternehmen und ihre Mitarbeitenden unterstützen will, ist am Dillinger Stadtberg zu finden. "Wir sind der Meinung, dass Menschen weiterhin den Wunsch nach persönlicher Beratung haben werden, gerade bei komplexeren Themen wie Absicherung und Vorsorge", betonte Robert Schaefer. Der Bereichsleiter für Zielgruppen Vertrieb kam aus Dortmund zum Start des ersten Zielgruppencenters im Süden des Bundesgebiets und stellte klar: "Versicherung ist eine Vertrauensangelegenheit, und da ist es wichtig, dass man sich in die Augen schaut." Es gebe aber auch zusätzliche digitale Angebote.

Die Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft existiert schon länger

Seit 2006 berät Thomas Baumann Privat- und Geschäftskunden sowie Angestellte des öffentlichen Dienstes bei Versicherungs- und Finanzfragen. Der Agenturleiter blickte zurück ins Jahr 2015, als er mit Karin Lenz, die inzwischen im Ruhestand ist, und mit Julian Hofbaur, der jetzt in Wertingen arbeitet, die Büroräume im Haus des Handwerks am Stadtberg in Dillingen einrichtete. Die gute Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben, zum Beispiel beim gemeinsamen Auftritt bei der Ausbildungsmesse Fit for Job, habe den Versicherungsprofi und seine heutigen Partner auf die Idee gebracht, mithilfe der Signal Iduna das "Zielgruppencenter Handwerk" zu schaffen, in dem die Versicherungsexperten gemeinsam arbeiten. Zuständig für den Außendienst sind Thomas Baumann und sein Agenturpartner Marcel Biwal, Valentin Bandhauer sowie Stefan Ratgeber als selbstständiger Agenturinhaber. Ab dem 1. Januar 2023 wird Patrick Hurle ebenfalls Agenturpartner sein. Rufen Kunden an, geben die Vertriebsassistentinnen Yvonne Gerstmeir, Danuta Biwal und Christina Speinle Auskunft, zum Beispiel bei Vertragsänderungen oder Schadensabwicklungen.

Die Versicherung betont die enge Verbundenheit mit dem Handwerk

Die Schaffung von Zielgruppencentern sieht Joachim Schug, Organisationsdirektor der Signal Iduna Süd, als Zeichen für die enge Verbundenheit mit dem Handwerk. Dazu gehören für ihn kompetente Profis vor Ort. Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben, freut sich, dass die 2015 geschlossene Kooperation nun in Form des Zielgruppencenters weitergeführt wird. "Es macht Sinn, dass eine handwerksnahe Versicherung vor Ort sein kann." Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz dankte Thomas Baumann und seinen Kollegen dafür, dass sie ihr persönliches Angebot in der Dillinger Stadtmitte ausweiten. "Das Internet schafft keine Arbeitsplätze und zahlt keine Gewerbesteuer", betonte er, wie wichtig Unternehmen vor Ort sind, um gute Lebensbedingungen zu schaffen.

Auch an den guten Zweck dachte das Versicherungsteam, indem es einen Kicker aufstellte. Für jedes Gegentor spenden die Mitspieler einen Euro. Der Erlös wird an den Verein Glühwürmchen gespendet, um krebskranken Kindern und deren Eltern zu helfen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch