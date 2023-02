In Dillingen gibt es neue Mitglieder bei der Sicherheitswacht

Zwei Männer haben ihre Ausbildung erfolgreich absolviert. Eine Auszeichnung gab es auch für einen Ehrenamtlichen der ersten Stunde.

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist in erster Linie Aufgabe der Polizei und der Sicherheitsbehörden. Der Freistaat Bayern setzt hierbei mit der Sicherheitswacht zusätzlich auch auf das freiwillige und ehrenamtliche Engagement von verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern, die sich für unser Gemeinwesen einsetzen und ein friedliches und sicheres Zusammenleben gewährleisten wollen. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Anzahl der Ehrenamtlichen immer weiter sinkt, sei es sehr erfreulich, dass bei der Polizei Dillingen zwei Bürger zu neuen Mitgliedern der Sicherheitswacht Dillingen bestellt werden konnten, heißt es in einer Pressemitteilung. Christoph Killewald und Harun Titiz unterzogen sich demnach erfolgreich im November vergangenen Jahres der 40-stündigen Ausbildung und wurden im Dezember zu Mitgliedern der Sicherheitswacht Dillingen ernannt.

Seit der Gründung 1997 bei der Sicherheitswacht in Dillingen

Der Inspektionsleiter der PI Dillingen, Ralf Bührle, freut sich sehr über den Zugewinn von "zwei äußerst engagierten pflichtbewussten Bürgern". Die Sicherheitswacht in Dillingen wurde im Sommer 1997 gegründet. Einer der Frauen und Männer der ersten Stunde war Markus Schretzmayr. Er hält als Gründungsmitglied der Sicherheitswacht Dillingen bis zum heutigen Tag, also seit über einem Vierteljahrhundert, die Treue. Neben einer persönlichen Ehrung durch den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann im Oktober vergangenen Jahres erhielt Schretzmayr von Ralf Bührle in einer kleinen Feierstunde die vom Innenministerium ausgestellte Dankesurkunde für sein 25-jähriges ehrenamtliches Wirken. Schretzmayr habe durch seine engagierte Tätigkeit in dieser Zeit direkt und indirekt bereits in vielen Fällen zur Verhinderung und zur Aufklärung von Straftaten und Ordnungsstörungen beigetragen.

So kann man sich bei der Sicherheitswacht engagieren

Dieses Ehrenamt ist laut Pressemitteilung alles andere als selbstverständlich und setzt ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft und Zivilcourage voraus. Die Polizei sucht ständig Verstärkung für die Sicherheitswachten, auch in Dillingen. Wer sich engagieren möchte, muss mindestens 18 Jahre und höchstens 62 Jahre alt sein und sollte eine entsprechende gesundheitliche Eignung für den Außendiensteinsatz mitbringen. Interessierte Bewerber und Bewerberinnen können sich gerne unter Telefon 09071/560 oder unter der E-Mail-Adresse pp-swn.dillingen.pi@polizei.bayern.de für ein unverbindliches Gespräch melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch