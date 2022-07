Dillingen

In Dillingen soll Bio-Wärme für viele Haushalte produziert werden

Das Nahwärmenetz des Biomasse-Heizkraftwerks in Dillingen soll ab September erweitert werden. Etwa 400 Haushalte zusätzlich können so mit Biowärme aus nachwachsenden Rohstoffen versorgt werden.

Plus Die Gas- und Klima-Krise sind immer wieder Thema in der Dillinger Bürgerversammlung. Jetzt wird das Nahwärmenetz ausgebaut.

Von Berthold Veh

Sie waren in der Dillinger Bürgerversammlung am Dienstagabend im Stadtsaal nicht das Hauptthema, aber sie tauchten am Rande immer wieder auf: die Gas- und Klimakrise. Im Kampf gegen die Abhängigkeit von russischem Gas wird sich in der Kreisstadt schon bald etwas tun. Die Firma Schwaben regenerativ, die in der Nähe des Festplatzes Donaupark mit Hackschnitzeln ein Biomasse-Heizkraftwerk betreibt, will ihre Nahwärmenetz in Dillingen ausbauen. Geschäftsführer Christian Arlt stellte den etwa 50 Anwesenden die Pläne vor. Und Oberbürgermeister Frank Kunz signalisierte: "Der Dillinger Stadtrat steht zu 100 Prozent hinter ihrer Anfrage."

