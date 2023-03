Dillingen

vor 1 Min.

In Dillingen trainieren Kletterer für das nächste Bergabenteuer

An der Kletterwand in der Turnhalle der Dillinger Mittelschule: Kletterwand-Beauftragter Patrick Aschenbrenner (links) und der Dillinger Alpenvereins-Vorsitzende Sebastijan Lokar.

Plus Die Dillinger Alpenvereins-Sektion hat die Kletterwand in der Sporthalle der Mittelschule erweitert. Eine Route kann kaum jemand bewältigen.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Ohne Seil geht hier nichts. Das macht schon das Plakat in der Dreifachturnhalle der Dillinger Mittelschule deutlich. "Partnercheck statt Partner weg" heißt es darauf in großen Buchstaben. Die schemenhafte Darstellung eines abgestürzten Kletterers zeigt, wozu es in der Kletterhalle der Dillinger Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) nicht kommen soll. Kleinere Verletzungen und Zerrungen könnten beim Klettern zwar immer wieder vorkommen, sagt der neue Dillinger DAV-Vorsitzende Sebastijan Lokar. "Wir achten aber sehr darauf, dass nichts passiert", betont der 45-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen