In Dillingen wird in zwei Bäckereien eingebrochen

In der Königstraße gelangt der Täter nicht in den Innenraum. In der Bäckereifiliale im Mittelfeld wird Bargeld gestohlen.

In der Nacht auf Dienstag wurde in Dillingen in zwei Bäckereien Am Mittelfeld und in der Königstraße eingebrochen. Mitarbeitende in der Königstraße entdeckten gegen 5.10 Uhr, dass versucht wurde, die Eingangstür aufzuhebeln. In den Innenraum gelangte der Täter laut Polizei jedoch nicht.

Aus der Kasse wird ein niedriger dreistelliger Betrag gestohlen

Kurz darauf wurde ein weiterer Einbruch in eine Bäckereifiliale Am Mittelfeld gemeldet. Auch hier wurde die Eingangstüre aufgehebelt. Aus der Kasse wurde schließlich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. (AZ)