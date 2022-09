In Dillingen wurde in ein Farbengeschäft eingebrochen

Unbekannte hebelten die Eingangstür eines Geschäfts in Dillingen auf - und klauen eine Geldkassette sowie eine vierstellige Summe Kleingeld.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18.15 Uhr und 7.50 Uhr in ein Farbengeschäft in der Hausener Straße in Dillingen eingebrochen. Nachdem die Eingangstür aufgehebelt wurde, wurde neben einer Geldkassette auch Kleingeld im Gesamtwert von rund 1000 Euro aus dem Innenraum entwendet.

Zudem entstand an der Eingangstür ein Sachschaden von 200 Euro. Das berichtet die Polizei Dillingen in einer Pressemitteilung. Wer etwas gesehen hat, wendet sich an die PI unter 09071/560. (AZ)