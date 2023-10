Dillingen

In Dillinger Reihenhaus tritt Gas auf – die Feuerwehr rückt an

Polizei und Feuerwehr waren am Montagabend wegen eines Gasaustritts in einem Dillinger Reihenhaus im Einsatz.

27 Einsatzkräfte der Dillinger Feuerwehr sind am Montagabend in der Wilhelm-Bauer-Straße im Einsatz. In einem Reihenhaus strömt Gas aus.

Polizei und Feuerwehr sind am Montag gegen 21 Uhr in die Wilhelm-Bauer-Straße nach Dillingen gerufen worden. Dort hatte laut Polizeibericht ein Bewohner eines Reihenhauses einen Kellerabgang schließen wollen und dabei eine Propangasflasche umgestoßen. Dabei löste sich die Transportsicherung und das Schraubventil öffnete sich etwa um eine halbe Umdrehung. Durch das ausströmende Gas war im gesamten Haus Gasgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr brachte die Gasflasche ins Freie und verschloss das Ventil Die Bewohner verließen daraufhin eigenständig das Haus. Die Feuerwehr Dillingen, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort war, brachte die Gasflasche ins Freie und verschloss das Ventil. Anschließend führten die Feuerwehrleute Lüftungsmaßnahmen durch und konnten danach die Wohnräume für die Bewohner wieder freigeben. Vorsorglich wurde nach Angaben der Polizei der Rettungsdienst hinzugezogen. Verletzt wurde bei dem Vorfall allerdings niemand. (AZ)

