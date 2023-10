Dillingen

Integrationskurs: "Zahl der Anfragen übersteigt Zahl der Plätze"

Bis zu 25 Teilnehmer lernen in den Integrationsklassen des BIB in Dillingen Deutsch.

Plus In Dillingen lernen Geflüchtete Deutsch, um sich im Alltag zurechtzufinden. Der Besuch eines solchen Kurses ist Pflicht, doch für die Anbieter ist es schwer, genug Lehrkräfte zu finden.

"Die Hose passt gut!" Maisam Ahmadi und sein Klassenkamerad sind gerade dabei, einen Dialog zu üben. Sie stehen vor der Klasse und simulieren eine Situation beim Klamottenkaufen. "Die Hose gefällt mir" und "Haben Sie die Hose noch größer?" sind Sätze, die die beiden schon gut draufhaben. Lehrerin Sonja Beck muss nur ein bisschen anschubsen, fragt: "Wie könnte es weitergehen?", während sie die Sätze der beiden auf ihrem Laptop notiert. "Was kostet die Hose?", wird Ahmadi schließlich gefragt. Der überlegt kurz und sagt: "20 Euro." Er macht eine Pause und setzt hinzu: "Weil die Hose im Angebot ist!" Alle lachen.

Im Christa-Hochhaus sitzt das BIB Augsburg. Die Abkürzung steht für Bildung, Integration und Beruf. Unter diesem Motto bietet die Einrichtung Kurse für Arbeitssuchende an, die wieder in den Berufsalltag integriert werden sollen, gibt aber eben auch Integrationskurse für Geflüchtete. Das etwas in die Jahre gekommene Hochhaus sei nicht gerade die baulich schönste Adresse, sagt Geschäftsführer Matthias Gruber. Doch sie liege zentral in Dillingen und sei deshalb ideal.

