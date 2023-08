Dillingen

Ist in Dillingen ein Brandstifter unterwegs?

In Dillingen brannte erst eine Böschung und dann eine Hecke.

An zwei Stellen brennt es in der Nacht auf Freitag in Dillingen. Die Schäden sind überschaubar, doch ähneln sich.

Ein Zeuge hat in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr einen Brand an der Böschung des Georg-Schmied-Rings bemerkt. Dabei wurde ein Baumstamm leicht angekokelt, es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Kurz darauf wurde ein weiterer Heckenbrand am Wachtelweg mitgeteilt. Heckenbrand beschädigt auch Autoanhänger Diesmal brannte eine Hecke auf einer Länge von circa vier Metern komplett ab. Hierbei wurde ein geparkter Pkw-Anhänger beschädigt, sowie das anliegende Wohnhaus an der Fassade durch Rußablagerungen beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Aislingen Absauganlage eines Aislinger Unternehmens fängt Feuer

