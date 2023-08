Jean-Pierre Lecaudey brilliert in Dillingen mit französischer Orgelmusik

Der französische Organist debütierte bei der 8. Matinee des Dillinger Orgelsommers. Dabei kamen sowohl sakrale als auch impressionistische Klänge zur Aufführung.

Werke französischer und deutscher Komponisten aus dem Barock bis ins 20. Jahrhundert präsentierte der aus der Provence stammende Organist Jean-Pierre Lecaudey beim jüngsten Konzert des Dillinger Orgelsommers. Landrat Markus Müller dankte den Verantwortlichen der beliebten Konzertreihe und sprach ihnen seine Anerkennung für das langjährige kulturelle Engagement aus.

„Der Dillinger Orgelsommer ist einer der wichtigen Kulturakteure im Landkreis Dillingen“, betonte Landrat Müller in seinem Grußwort. Er bezeichnete sich als Förderer und Unterstützer dieser Konzertreihe und betonte seine Vorfreude auf das Konzert mit Jean-Pierre Lecaudey, bei dem Liebhaber französischer Orgelmusik voll auf ihre Kosten kamen.

Mit der „Suite du 4° Ton“ aus Jacques Boyvins „Premier livre d’Orgue“ von 1689 präsentierte Lecaudey eine Komposition klassischer französischer Orgelmusik. Die fünf Teile "Grand prélude à 5 parties", "Dialogue de Récits et de Trios", "Tierce en taille" sowie "Dialogue en fugue" interpretierte er stilgerecht und demonstrierte die kunstvolle Ornamentik dieser stilbildenden Komposition des französischen Barocks.

So klang Gottesdienstmusik im 17. Jahrhundert

Johann Sebastian Bachs „Fantasie in c“ (BWV 562), die Musikwissenschaftler als Hommage des Komponisten an die damalige französische Orgelmusik sehen, erklang in einer Mischung aus elegischen bis melancholischen Harmonien. Bach drückte mit dem Thema, das er einer Fuge seines Zeitgenossen Nicholas De Grigny entnahm, seine Hochschätzung gegenüber der französischen Orgelmusik aus.

Wie gottesdienstliche Musik im Frankreich des 17. Jahrhunderts klang, konnte das Publikum durch das „Offertoire sur les Grands-jeux“ aus der „Messe des Paroisses“ (1690) von François Couperin (1668-1733) erfahren. In diesem Stück des Hofkomponisten Ludwigs XIV. waren abwechselnd lautere Trompeten- und leisere Zungenstimmen zu hören, die sich zu einem festlichen Gesamtgebilde vereinigten.

Impressionistische Klänge von der Orgel

Das romantische „Prélude funèbre“ (Trauerpräludium) von Joseph Guy Ropartz (1864-1955) lud hingegen zum Träumen ein. Es erinnerte im Stil an César Franck, dessen Schüler Ropartz war. Lecaudey interpretierte die Komposition mit Hilfe des Schwellwerks emotional und überzeugend.

Dass ein Landschaftsbild nicht nur gemalt, sondern auch in Töne gefasst werden kann, wurde in Joseph-Ermend Bonnals Charakterstück „La vallée du Béhorléguy au matin“ (Das Tal von Béhorléguy am Morgen) aus den „Paysages euskariens“ (Baskische Landschaften) von 1931 deutlich. Dieses impressionistische Werk, stilistisch mit Debussy und Ravel verwandt, verarbeitet eine Morgenszene in sanften Klangbildern.

Den Abschluss bildete Louis Viernes „Carillon de Westminster“ op. 54 Nr. 6. Darin verarbeitete Vierne, seit 1900 Titularorganist der Kathedrale Notre Dame in Paris, das berühmte Glockenschlagmotiv des Londoner Big Ben, weshalb dieses Stück bis heute beim Publikum sehr beliebt ist.

Weitere Konzerte im Rahmen des Orgelsommers

Mit Jean-Pierre Lecaudey war ein Konzertorganist zu Gast, der ein großes Gespür für die vielfältigen Registrierungsmöglichkeiten der Sandtner-Orgel hatte und bewies, dass deren Klangspektrum hervorragend auch für die Besonderheiten französischer Orgelmusik verschiedener Jahrhunderte geeignet ist. Das Leitwort „From France with Love!“, unter dem das Konzert stand, verband das Publikum mit dem Künstler: Nach einem langen Applaus und stehenden Ovationen spielte dieser noch einen furiosen Auszug aus Maurice Duruflés „Veni creator spiritus“ op. 4 als Zugabe. Beglückt notierte er ins Gästebuch: „Ein großes Dankeschön, dass ich auf dieser sehr schönen Orgel vor einem wundervollen Publikum spielen durfte.“

Info: Am kommenden Samstag, 12. August, konzertiert Alessandra Mazzanti aus Bologna unter dem Motto „Ganz große Oper!“ um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter in Dillingen. Auf dem Programm stehen Orgelwerke der italienischen Komponisten Giuseppe Verdi, Davide da Bergamo und Lorenzo Perosi. Der Eintritt beträgt 8 Euro (ermäßigt 5 Euro).