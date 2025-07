JU im Kreis Dillingen hat einen neuen Vorsitzenden

Ein Generationenwechsel wurde kürzlich beim Kreisverband der Jungen Union (JU) vollzogen: Nach zehn Jahren an der Spitze übergab Siegfried Nürnberg im Sportheim Unterglauheim das Amt des Kreisvorsitzenden an Philipp Schombacher. Der 22-jährige Lauinger erhielt die einstimmige Zustimmung der Mitglieder. Das schreibt die CSU-Jugendorganisation in einer Pressemitteilung. Nürnberg hatte mit 35 Jahren die Altersgrenze für den JU-Kreisverbandsvorsitz erreicht.

Die Wahlleitung übernahm der CSU-Landtagsabgeordnete Manuel Knoll, der die JU im Kreisverband einst selbst mit aufgebaut hatte. Knoll würdigte Nürnberg für dessen langjähriges Engagement und beobachtete die Übergabe der Verbandsführung an die nächste Generation mit sichtbarem Stolz. In seiner Antrittsrede zeigte sich der neue Vorsitzende Philipp Schombacher laut Pressemitteilung „überwältigt von den bisherigen Leistungen des Verbandes“ und sprach über die zukünftige Ausrichtung der JU: „Gerade in einer Zeit, in der sich viele junge Menschen zwischen politischen Extremen verlieren oder der Politik ganz den Rücken kehren, muss die Junge Union im Landkreis die Stimme der bürgerlichen Mitte und der Vernunft sein.“ Unter großem Applaus wurde auch der restliche Vorstand neu bestimmt: Als stellvertretende Vorsitzende wurden die bereits langjährig erfahrenen Vorstandsmitglieder Benedikt Decker, Daniel Kaim, Bettina Werner und Fabian Braun gewählt. Das Amt des Schatzmeisters bleibt weiterhin in den Händen von Daniel Uhl. Die Schriftführung übernehmen künftig Antonia Hancer und Pascal Gerstmeier. Vincent Knaus und Leon Gonzales wurden zu den Geschäftsführern berufen, Amelie Balleisen ist neue Digitalbeauftragte.

Auch neue Beisitzer für die JU im Kreis Dillingen gewählt

Auch die Reihe der Beisitzer zeigt eine breite Neuaufstellung des Verbandes: Lea Klatt, Michelle Graf, Christoph Gerstmeier, Quirin Ludwig, Franziska Loibl, Sofia Grimminger und Olav Hansen bringen frischen Wind und vielfältige Perspektiven in den Vorstand. Enrico Scherieble übernimmt künftig das Amt des Neumitgliederbeauftragten. Laut JU gab es eine „Rekordbeteiligung“ bei der Versammlung. Die Mitglieder werten das als „ein Zeichen, dass die Junge Union Dillingen geschlossen hinter ihrem neuen Vorstand und für die Herausforderungen der Zukunft“ stehe. 180 Mitglieder zählt der Kreisverband laut Auskunft von Schombacher aktuell. Zum Abschluss der Versammlung ehrte der neue Vorstand die langjährigen Mitglieder Matthias Eckstein und Johannes Wunderle, und dankte ihnen für ihren Beitrag zum Aufbau und zur Stabilität der JU im Landkreis. Mit großem Applaus verabschiedeten sich die JUler schließlich von ihrem alten Vorsitzenden Siegfried Nürnberg. (AZ)