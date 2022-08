Jugendliche beschädigen Verkehrsspiegel

Am Dienstag gegen 15.15 Uhr konnten Anwohner beobachten, wie zwei etwa 14 Jahre alte Jugendliche einen Spiegel zu einer Hofeinfahrt am Auholzweg (auf Höhe der Zwanziger-Hausnummern) in Dillingen beschädigten. Am Spiegel entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)