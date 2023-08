Jugendliche beschmieren das Dillinger Parkhaus

Das neue Parkhaus am Dillinger Bahnhof haben drei Jugendliche beschmiert. Die Polizei weiß auch, wer.

Den Boden eines Parkhauses in der Bahnhofstraße in Dillingen beschmierten am frühen Montagnachmittag drei Jugendliche mit einem Stift. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 17-Jähriger, sowie eine 13-und eine 14-Jährige an der Aktion beteiligt.

Die Jugendlichen bekommen Anzeige wegen Sachbeschädigung

Die drei Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Darüber informiert die Polizei in ihrem Pressebericht. (AZ)