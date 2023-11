Jugendliche demolieren in Dillingen mutwillig Aufzug

Unbekannte springen in Dillingen in einem Fahrstuhl umher und treten die Tür auf. Der Schaden ist hoch, die Polizei bittet um Hinweise.

Bisher unbekannte Jugendliche haben am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem Verwaltungsgebäude in der Rosenstraße in Dillingen einen Aufzug demoliert. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Fahrstuhl mutmaßlich durch absichtliches Umherspringen der jungen Leute stecken.

Die Aufzugstür wird mutwillig aufgetreten

Angehörige der Gruppe, die sich im Außenbereich aufhielten, versuchten nach Angaben der Polizei, den Lift in verschiedene Stockwerke zu holen. Weil dies teilweise gelang und sich der Aufzug bis zur Hälfte in einem Stockwerk befand, traten die Unbekannten die Aufzugstür mutwillig auf.

Der Schaden liegt bei etwa 8000 Euro

Die Höhe des angerichteten Schadens beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf rund 8000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)