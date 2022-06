Jugendliche in Dillingen schlagen auf Mann ein

Ein 63-Jähriger wird eigenen Angaben zufolge am Samstagabend in Dillingen von mehreren Jugendlichen attackiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein 63-jähriger Dillinger ist nach eigenen Angaben am Samstag gegen 19.30 Uhr von mehreren Jugendlichen attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Färbergäßchens/Auholzweg. Der Mann wurde laut Polizeibericht von mehreren Jugendlichen umringt und schließlich mit der Hand geschlagen. Danach hatte er Schmerzen am Hals und er erlitt Kratzspuren an den Beinen. Im Anschluss seien die Jugendlichen in Richtung Dillinger Innenstadt gelaufen.

Der Haupttäter soll etwa 14 bis 16 Jahre alt sein

Den Haupttäter beschrieb der attackierte Mann als etwa 14 bis 16 Jahre alt. Er hatte einen blassen Teint, wässrige Augen und war mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Zum Tatablauf und den Beteiligten hat die Polizeiinspektion Dillingen nun weitere Ermittlungen aufgenommen. (pol)