Jugendliche setzen Hecke in Dillingen in Brand

Vier Jungen haben am Samstagabend eine Hecke in Dillingen angezündet. Die Polizei erwischt die Jugendlichen später. 20 Einsatzkräfte löschen das Feuer.

Vier Jugendliche haben am Samstagabend eine Hecke in der Guilleaumestraße in Dillingen in Brand gesteckt. Der Polizei wurde gegen 20.25 Uhr das Feuer mitgeteilt. Ein vor Ort befindlicher Zeuge konnte die Jugendlichen wegrennen sehen. Die Beamten griffen vier Jungs im Alter zwischen 13 und 19 Jahren auf.

Jungs legen Feuer in Dillingen – Feuerwehr brennende Hecke

Bei ihnen wurden neben Feuerzeugen auch Feuerwerksartikel und ein Einhandmesser aufgefunden. Die Hecke, an der etwa 1000 Euro Schaden entstanden ist, löschten mit Einsatzkräften die Freiwilligen Feuerwehren Dillingen und Schretzheim. Es wird gegen die Jugendlichen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung, sowie wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz ermittelt. (AZ)