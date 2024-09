Jugendliche treiben sich in Dillinger Parkhaus herum

Schon wieder ist es zu einem Hausfriedensbruch im Parkhaus in der Bahnhofstraße in Dillingen gekommen. Am Dienstagabend konnten durch die Sicherheitswacht zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sowie ein Heranwachsender im Alter von 18 Jahren festgestellt werden.

Diese hielten sich unberechtigt im Parkhaus auf. Ihre Personalien wurden aufgenommen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen. (AZ)