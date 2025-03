Jugendliche zünden in Dillingen Matratze an

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr zündeten zwei bisher unbekannte jugendliche Täter nach Angaben der Polizei auf dem Treppenabgang zu einer Tiefgarage eines Verbrauchermarkts in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen absichtlich eine Matratze an. Sie verursachten damit einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Zur Löschung des Brandes rückte die Feuerwehr Dillingen mit zehn Einsatzkräften aus. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei den beiden Tätern um etwa zwölf- bis 14-jährige Jungen. Beide waren demnach jeweils mit einem schwarzen Rucksack unterwegs und mit dunklen Hosen bekleidet. Einer der Täter hat blonde Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

