Jugendlicher legt Tretroller absichtlich in Dillingen auf die Straße

Ein Jugendlicher wurde beobachtet, wie er in Dillingen ein Teil eines Tretrollers auf die Straße gelegt hat. Dann ist ein Transporter gekommen.

Gegen 20 Uhr am Freitag fuhr ein Mann mit seinem VW-Transporter die Bahnhofsstraße in Dillingen entlang und überfuhr hierbei ein Teil eines Tretrollers. An dem Transporter entstand glücklicherweise kein Schaden. Ein zufällig anwesender Zeuge schilderte, dass Jugendliche zuvor das Tretrolle-Teil absichtlich auf die Straße gelegt hätten.

Wer hat etwas beobachtet?

Da die Personalien des Zeugen bislang unbekannt sind, wird diese Person gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, Kontakt zur Polizei in Dillingen aufzunehmen. (AZ)