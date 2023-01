Dillingen

Jugendlicher schlägt in Dillinger Innenstadt mit Bierglas zu

In einer Dillinger Unterkunft kam es am Wochenende zu einem Angriff mit einem Bierglas.

Am Wochenende hat ein Jugendlicher in einer Unterkunft in der Dillinger Innenstadt zwei Menschen angegriffen. Herhalten als Waffe musste unter anderem ein Bierglas.

Zu der Auseinandersetzung in der Dillinger Innenstadt kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Laut Polizei schlug ein 16-Jähriger mit einem Weizenglas gegen den Kopf eines anderen 16-Jährigen und warf anschließend noch eine Lautsprecher-Box nach ihm. Streit in Dillingen: 16-Jähriger war betrunken Nachdem der 16-Jährige festgehalten wurde, verpasste er einem weiteren Bewohner einen Kopfstoß. Die Auseinandersetzung ereignete sich in einer betreuten Unterkunft für Jugendliche in der Dillinger Innenstadt. Zum Tatzeitpunkt war der 16-Jährige erheblich alkoholisiert. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dillingen Polizeikontrolle am Dillinger Bahnhof endet für einen Mann mit Gefängnis

