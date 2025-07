Jugendorchester aus den USA begeistert in Dillingen

Die „Blue-Lake-Youth-Symphony“-Band (BLFAC) aus dem US-Bundestaat Michigan war für vier Tage zu Gast am St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen. Höhepunkt des Besuchs war ein festliches Konzert in der Basilika St. Peter, bei dem die jungen Musikerinnen und Musiker mit einem vielseitigen Programm von Bach bis Gershwin überzeugten und tosenden Applaus erhielten. Unter der Leitung von James Ross zeigte das Orchester beeindruckende Spielfreude und musikalische Präzision. Besonders gefeiert wurde das Solo von Noah Weller in „A Trumpeter’s Lullaby“ von Leroy Anderson. Seit dem Jahr 2009 besteht die musikalische Partnerschaft mit dem BLFAC, dieses Jahr konnte sie nach einer Pandemie-bedingten Pause nun endlich wieder aufgenommen werden. Die amerikanischen Gäste waren bei Gastfamilien des Bonaventura-Gymnasiums untergebracht und erlebten neben dem Konzert auch gemeinsame Ausflüge und eine gesellige Grillfeier nach dem Konzert auf dem Schulgelände. Der Besuch war Teil des internationalen Austauschprogramms des „Blue-Lake-Fine-Arts“-Camp und ein gelungenes Beispiel für die verbindende Kraft der Musik.

"Gerade in der jetzigen instabilen politischen Weltlage ist es wichtig, dass junge Menschen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten zusammenkommen, sich kennenlernen, Zeit miteinander verbringen und ganz offen aufeinander zugehen - mit Respekt, Neugier und Interesse füreinander. Neben aller Verschiedenheit ist es die Sprache der Musik, welche Grenzen überwindet, da sie universal ist und jedermann ermöglicht, seine Emotionen darüber auszudrücken", sagt die Organisatorin des Austauschs für das Bonaventura-Gymnasium, Alexandra Finck.

Vier Stipendien für Schüler des Bonaventura-Gymnasien wurden zum Dank im Anschluss an das Konzert von Dirigent, James Ross übergeben. Sie ermöglichen es, das musikalisch engagierte Schüler am „Blue-Lake-Summer“-Camp 2026 teilnehmen können. Und es ist natürlich ein Gegenbesuch in Amerika geplant.

