Junge Fischer aus ganz Schwaben treffen sich in Dillingen

Rund 400 Jugendliche zeigen am Wochenende von 7. bis 9. Juli ihr Können und gehen an der Donau auf die Jagd nach dem schwersten Fisch.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, lautet ein altes Sprichwort. Eine Weisheit, die besonders die Fischer schon lange beherzigen. Und so wird es am Sonntag, 9. Juli, für die rund 400 Teilnehmer am Schwäbischen Jugendfischereitag früh aus den Federn gehen. Um 4.30 Uhr werden sie geweckt, um 6 Uhr beginnt dann das Fischen an der Donau und damit auch die Jagd nach dem größten Fang und dem Titel des schwäbischen Jugendfischerkönigs.

Jede Menge verschiedene Arten, verrät Martin Häussler vom Fischereiverein Dillingen, könnten dem Fischernachwuchs im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren dabei an den Haken gehen. Welse, Karpfen, Forellen, Eitel, Aal, Schleihen und natürlich Rotfedern tummeln sich unter anderem in der Donau rund um Dillingen. Dass sie die alle kennen, müssen die jungen Fischer schon am Samstagvormittag beweisen.

Dann steht nämlich unter anderem Artenkunde auf dem Programm. Ihre Fingerfertigkeit wird daneben beim Knotenbinden geprüft. Bereits am Freitag, 7. Juli, stehen nach der Anreise und dem Aufbau des großen Zeltlagers auf dem Gelände des BC Schretzheim ab 18 Uhr die Castingwettbewerbe an, die am Samstag von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr fortgeführt werden. Dabei geht es nicht, wie der Laie vermuten könnte, um die Modelbranche und Heidi Klum, sondern um besondere Zielgenauigkeit beim Auswerfen der Angel. Anstatt eines Köders werden an der Schnur kleine Gewichte befestigt, die dann, je nach Disziplin, möglichst zielgenau oder möglichst weit geworfen werden müssen. Am frühen Samstagabend wird es für die Petrijünger, die die drei Tage gemeinsam mit ihren Betreuern in einem Zeltlager verbringen, außerdem einen Gottesdienst geben.

Dillingen richtet den Jugendfischereitag zum dritten Mal aus

Martin Häussler vom Fischereiverein freut sich, dass der Jugendfischereitag bereits zum dritten Mal in Dillingen ausgerichtet wird. Bereits 1977 und 1995 kam die Fischerjugend aus dem gesamten Bezirk an der Donau zusammen. "Wir waren lange nicht mehr dran und freuen uns, dass es wieder geklappt hat." Ein knappes Jahr lang hat der Verein das größte Fischerzeltlager in Schwaben organisiert und freut sich am Wochenende auf viele junge Fischer und auch Zuschauer bei den Wettbewerben. Auch die eigene Jugend, die derzeit aus zwölf Nachwuchsfischern besteht, ist mit dabei.

