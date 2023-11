Junge Leute mit guten Ideen im Kreis Dillingen gesucht

Der Landkreis Dillingen will den Gründungsgeist bei Jugendlichen fördern. Die Initiative "Startup Teens" kommt dafür mit einem Ideenworkshop ins Landratsamt.

Die Non-Profit-Initiative "Startup Teens" und der Landkreis Dillingen veranstalten im Landratsamt Dillingen gemeinsam einen Ideenworkshop für Schülerinnen und Schüler. Beim Workshop sollen die Jugendlichen ihre Ideen besprechen und weiterentwickeln – und sich auf einen bayernweiten Wettbewerb vorbereiten.

Jugendliche, die schon einmal mit dem Gedanken gespielt haben, sich nach der Schule eine eigene Business-Idee zu verwirklichen, können an dieser Idee beim Workshop weiter feilen. Doch es gibt auch Antworten auf Fragen wie: Was ist ein Startup, wie werde ich Gründerin oder Gründer, wie finde ich die passende Geschäftsidee?

Als Motivation haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit den von ihnen entwickelten Ideen gleich an zwei renommierten Schüler-Wettbewerben von "Startup Teens" teilzunehmen: Die für bayerische Schülerinnen und Schüler vorbehaltene Bayern-Challenge 2024 mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 10.000 Euro sowie der nationale Businessplan-Challenge 2024, bei der die Sieger in sieben Kategorien jeweils 10.000 Euro Preisgeld erhalten, um ihre Projekte weiterzuentwickeln.

Der Workshop in Dillingen richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene

Laut Corinna Tappe, Geschäftsleitung Bayern bei "Startup Teens", zeige die Erfahrung, dass junge Menschen sehr kreative Ansätze entwickelten, wenn sie dazu befähigt würden. "Die Fähigkeit, unternehmerisch denken und handeln zu können, ist an unseren Schulen aber zu wenig verankert. Innovative Ideen sind allerdings für ein Land essenziell, dessen einziger Rohstoff noch geistiges Kapital ist." Die Non-Profit-Initiative fördert diese Fähigkeiten bei Jugendlichen seit mehr als acht Jahren und arbeitet dabei mit Partnern im ganzen Freistaat zusammen, darunter das bayerische Wirtschaftsministerium. Dies soll es jungen Menschen ermöglichen, unabhängig von ihrer schulischen Ausbildung oder ihrem sozialen Hintergrund, ihre Potenziale zu entfalten.

"Unser Wirtschaftsstandort wird durch Gründerinnen und Gründer belebt. Ein solides Startup-Ökosystem stärkt dabei nicht nur die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit, sondern sichert auch Arbeitsplätze. Daher setzen wir uns dafür ein, unseren Nachwuchs für den regionalen Arbeitsmarkt und die heimische Wirtschaft zu fördern und auf die berufliche Zukunft vorzubereiten", betont Landrat Markus Müller. So freut sich der Landrat, dass "Startup Teens" im Rahmen ihrer Bayern-Tour auch einen Stopp in Dillingen einlegt. Konkret wird "Startup Teens" am Dienstag, 14. November, von 14 bis 16.30 Uhr einen Workshop im Landratsamt in Dillingen für interessierte Jugendliche durchführen. Der Workshop richtet sich an alle zwischen 14 bis 23 Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte Jugendliche können sich ab sofort unter folgendem Link zum Workshop anmelden: www.eventbrite.de (AZ)

