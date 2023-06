Junge Rettungsschwimmer sind bei den Bayerischen in Dillingen in ihrem Element

1100 Teilnehmer kamen am Wochenende im Dillinger Eichwaldbad zu den bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der DLRG zusammen. Sie erlebten ein Event der Superlative.

Bevor es wieder ins Becken geht, hält Amelie ihre Teamkollegin fest im Arm. "Streng dich an, wir kriegen den Pokal", motiviert die Zehnjährige ihre Staffelpartnerin Lana. "Ich möchte, dass du im Ziel richtig ausgepowert bist." Seit fünf Jahren ist Amelie bei der DLRG Schonungen aktiv. Gleich nach dem Schwimmkurs kam sie dazu. Was das Tollste an der DLRG ist? Da muss die Zehnjährige nicht lange überlegen: "Die Wettkämpfe." So wie die bayerischen Mehrkampfmeisterschaften im Rettungsschwimmen, die an diesem Wochenende im Dillinger Eichwaldbad stattfinden. Es ist ein Event der Superlative, das die DLRG Dillingen hier auf die Beine gestellt hat. 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei, 100 Helfer kümmern sich vonseiten des Dillinger Gastgebers um Verpflegung, Sicherheitsdienst und alles, was sonst noch anfällt. Sage und schreibe 98 Kampfrichter sind rund um das 50-Meter-Becken im Eichwaldbad in der sengenden Sonne im Einsatz und überwachen penibel, ob die Schwimmer und Schwimmerinnen auch die Regeln einhalten. Im Bad herrscht eine ohrenbetäubende Kulisse. Aus vollen Schwimmerlungen brüllen die Jugendlichen der 50 bayerischen DLRG-Gruppen, die sich für den Wettkampf qualifiziert haben, ihre Teamkollegen nach vorne. Nachdem am Samstag 320 Einzelstarter im Wasser unterwegs waren, sind am Sonntag die Staffelwettbewerbe an der Reihe. 130 Mannschaften gehen an den Start.

Eine 50 Kilo schwere Puppe im Schlepptau

Am Beckenrand haben sich auch Kimberley Englert und Esther Renner von der DLRG Neustadt-Aisch postiert, um ihr Team anzufeuern, bevor es für sie selbst wieder ins Wasser geht. Wie viele andere auch haben sie sich lustige Sprüche, Spitznamen und den Namen ihrer Ortsgruppe auf den Rücken gemalt. Bei Esther lag der passende Slogan auf der Hand. "Einfach der Renner", prangt auf ihrem Rücken. Sie jubeln begeistert, während die Schwimmer sich in den Dillinger Fluten bei der Puppenrettung abmühen. 50 Kilo schwer ist der orange Dummie, der mit Wasser befüllt ist. Und doch gleiten die Jugendlichen mit der Puppe im Schlepptau in einer Geschwindigkeit durchs Wasser, die die meisten Schwimmer, die hier sonst so ihre Bahnen ziehen, auch ohne Zusatzgewicht nicht bewältigen könnten.

50 Kilo schwer ist die Puppe, die die Schwimmer im Wettkampf mitziehen mussten. Foto: Katharina Indrich

Die Gemeinschaft untereinander, die Zusammenarbeit im Team, das ist es, was Kimberley und Esther an der DLRG am besten finden. Natürlich geht es auch darum, im Wasser seine Leistung abrufen zu können. Doch ein Event wie die bayerische Meisterschaft in Dillingen, das ist für sie einfach etwas ganz Besonderes. Auch, weil es das coronabedingt so lange nicht mehr gegeben hat. Und dann passt auch noch das Wetter. "Sonst ist es auf den Bayerischen oft schlecht gewesen", verrät Kimberley. Auch für das Rahmenprogramm ist das gute Wetter ein Segen. Schließlich findet an diesem Wochenende nicht nur der Wettkampf statt, sondern gleichzeitig auch das Landesjugendtreffen. Wer nicht gerade mit Flossen, Puppe oder Rettungsgurt durchs Wasser pflügt, kann sich auf vielfältigste Weise anderweitig austoben. Etwa beim Bubblesoccer, wo die Jugendlichen in große Plastikbälle verpackt durch die Gegend rollen, beim Beachvolleyball, auf der Hüpfburg oder beim Wikingerschach. Mehrere Bastelstationen gibt es vor Ort, wer möchte, kann sich auch ein Airbrush-Tattoo verpassen lassen.

Im Rahmen des Landesjugendtreffens gab es zahlreiche Angebote abseits des Beckens. Etwa Bubble Ball. Foto: Katharina Indrich

Heartbreaker-Ball soll Bande zwischen den Schwimmern in Dillingen stärken

Um die Bande zwischen den einzelnen DLRG-Schwimmern stärker zu knüpfen, gab es am Freitag einen Heartbreaker-Ball, bei dem sich die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer gegenseitig Nachrichten zukommen lassen konnten. Am Samstagabend folgte dann eine Neonparty, auf der die Jugendlichen mit Kopfhörern ausgestattet still zu ihrem eigenen Beat tanzen konnten, bevor sie sich in den Dillinger Schulen aufs Ohr legten, um am nächsten Tag wieder fit für den Wettkampf zu sein. Schließlich begann das Frühstück am Morgen bereits um 6 Uhr, die Wettkämpfe dann um 8 Uhr. Minutiös sind die Startzeiten geregelt, um das Mammutprogramm mit den verschiedenen Staffelwettbewerben absolvieren zu können.

Insgesamt 1100 Teilnehmer tummelten sich am Wochenende bei den Wettkämpfen im Dillinger Eichwaldbad. Foto: Jan Koenen

Cheforganisator Christian Mack von der Dillinger DLRG steht mit Manuel Friedrich, Chef des Landesverbandes, zufrieden am Beckenrand. Bisher ging alles problemlos über die Bühne. Auch Susanne Kolb von der DLRG-Jugend freut sich, dass sich in Dillingen fast so viele Teilnehmende eingefunden haben wie in Vor-Corona-Zeiten. Schließlich liegt hinter den Ortsverbänden eine schwierige Zeit: Viele Bäder waren lange geschlossen und danach oft nur spärlich beheizt.

Trotzdem brennt die Jugend immer noch für ihren Sport. Und nicht nur die. Einer, der an diesem Tag ebenfalls durchs Eichi pflügt, ist Richard Bär. Sein Team von der DLRG Kronach startet in der Klasse 240 m. Alle Staffelmitglieder müssen dabei zusammengenommen 240 Jahre alt sein. Richard Bär bringt mit seinen 77 Lenzen schon einige Jährchen mit. Seit 50 Jahren schwimmt er bei der DLRG, vor Kurzem waren sie auch wieder bei der Weltmeisterschaft dabei. Was ihn bei den Bayerischen in Dillingen besonders freut, ist die Begeisterung der Nachwuchsschwimmer, die überall mit Händen zu greifen ist. Wasser ist ihr Element. Egal ob man nun 77 Jahre alt ist, wie Richard Bär, oder aber erst zehn, wie Amelie und ihre Teamkollegin Lana.