Junger Mann schlägt 20-Jährigem mit Weizenbierglas auf den Kopf

Ein 20-Jähriger erleidet in Dillingen nach einer Attacke in der Kapuzinerstraße eine Verletzung am Kopf. Auch auf dem Dillinger Volksfest kam es zu körperlichen Übergriffen.

In zwei Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen wegen Körperverletzung. In der Nacht zum Sonntag geriet ein 20-jähriger in der Kapuzinerstraße in Dillingen mit einem augenscheinlich gleichaltrigen jungen Mann in Streit. Die Auseinandersetzung spielte sich gegen 0.30 Uhr ab. In deren Verlauf schlug der bislang Unbekannte dem 20-jährigen nach Angaben der Polizei mit einem Weizenbierglas auf den Kopf.

Der attackierte 20-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang beziehungsweise dem Täter nimmt die unter Telefon 09071/560 entgegen.

Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich

Bereits vor Mitternacht, am Samstag gegen 23.15 Uhr, war ein 18-Jähriger auf dem Dillinger Volksfest mit einem 20-jährigen in Streit geraten. Es kam laut Polizeibericht zu gegenseitigen körperlichen Übergriffen. Eine ärztliche Behandlung war zum Glück nicht notwendig. Gegen beide Kontrahenten werden nun Ermittlungen in Bezug auf ein Körperverletzungsdelikt geführt. (pol)