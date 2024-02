Junger Mann wird beim Diebstahl in Dillingen erwischt

Ein 29-Jähriger wollte in Dillingen einen Elektroartikel stehlen. Die Polizei stellt ihn und findet noch mehr.

Die Polizei wurde am Montag gegen 14.30 Uhr in einen Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße nach Dillingen gerufen. Das Personal hatte dort einen Ladendieb festgehalten. Der 29-jährige Dieb entnahm einen Elektroartikel im Wert von 19,99 Euro aus der Verpackung und wollte das Geschäft ohne Bezahlung der Ware verlassen.

Der Dieb hatte auch Rauschgift bei sich

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Mann eine geringe Menge Rauschgift auf und stellten dieses sicher. Den 29-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Ladendiebstahls und eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)