Kabarettist Wolfgang Krebs hat in Dillingen nicht nur Stoiber im Gepäck

Plus Das Gastspiel des Kabarettisten im beinahe ausverkauften Dillinger Stadtsaal lebt von seinen famosen Rollenspielen

Wolfgang Krebs ist der König, oder gar der Kini, der Verwandlungskunst. Mit seinem neuen Programm „Vergelt’s Gott“ füllte der Kabarettist den Dillinger Stadtsaal kürzlich beinahe bis auf den letzten Platz. Und stellte einmal mehr unter Beweis, dass er mehr ist als seine Paraderolle des Edmund Stoiber. Krebs lief auch als Hubert Aiwanger, Markus Söder und sogar als König Ludwig II. auf. Vielen dürften seine Parodien aus dem Fernsehen bekannt sein. Dennoch war es noch amüsanter, diese Krebs-Figuren live auf der Bühne zu erleben.