Kaffee, Kuchen und sängerische Kreativität beim Faschingskonzert

Beim Faschingskonzert des Gesangvereins Dillingen erfreuen auch der Lechschwäbische Dreigesang sowie Iris Lutzmann und Günther Englert.

Ordensträger Landrat Markus Müller und Oberbürgermeister Frank Kunz, der Vorsitzende des Kreischorverbandes Franz Lingel und Ehrenchorleiter Karl Baur bildeten mit den zahlreichen gut gelaunten Besucherinnen und Besucher im Stadtsaal eine respektable Kulisse beim Faschingskonzert des Gesangvereins Dillingen. Nach vierjähriger Pause hatten sich 22 Sängerinnen und fünf Sänger auf der Bühne zu einem Stelldichein versammelt, um mit Engagement und Können unterhaltsame Lieder zum Besten zu geben.

Der Lechschwäbische Dreigesang mit Xaver Käser, Paul Weishaupt und Josef Rupp tat es ihnen gleich. Das Terzett charakterisierte schwäbische Eigenarten mit wohltuender Dreistimmigkeit. Xaver Käser unterstützte mit der Gitarre das musikalische Geschehen, das schön austariert, liebenswert und kultiviert erklang. Am Seiler-Flügel agierte zuverlässig und mit partnerschaftlicher Eleganz Günther Englert. Der Pianist begleitete stilsicher die Mezzosopranistin Iris Lutzmann, die deutsche Schlager aus Filmen mit Grandezza offerierte. In ihren englischsprachigen Popsongs (The Rose, You rise me up, It don't mean a thing) entfaltete Iris Lutzmann anrührend, strahlend ein Feuerwerk an Inspiration. Die Intermezzi mit der Violine erhoben die Melodien in eine neue Klangsphäre.

Das Publikum wird als "Massenchor" eingespannt

Chorleiter Xaver Käser spannte das Publikum als "Massenchor" bei drei- und vierstimmigen Kanons, tradierten Stimmungstexten (Was ist heut für ein Tag, die Römerballade Anno 9 n. Chr.) sowie bei einem Quodlibet ein. Hier führten die fünf Tischreihen jeweils eine eigene Melodie vor, sodass die Geschichte vom bierseligen Augustin mit dem Lied der Taiga fröhlich erschallte. Weil der Dirigent sein komödiantisches Talent als Moderator reichlich ausschöpfte, gab es ständig Lachsalven auf klug eingestreute Witze und Anekdoten.

Chorleiter Xaver Käser schöpfte sein komödiantisches Talent als Moderator reichlich aus. Foto: Gernot Walter

Der Gesangverein kennzeichnete in seinen Liedern die Vorzüge der Musik und des Singens und hatte sich damit "Ein Likörchen" redlich verdient. Genauso wie der Chorleiter, der in "Oh my darling " und "Waltzing Mathilda" seine Meriten als Lead-Singer voll ausschöpfte. Mit einer Zusammenstellung von 25 Liedern in vier Minuten hat Käser eine Meisterleistung vollbracht. Alle zehn Sekunden wechselte im Durchschnitt eine Volksmelodie in eine andere; die Klanghäppchen gelangen der Sängerschar vortrefflich, sodass sie wiederholt werden mussten.

Bei Kaffee und Kuchen hat die musikalische Unterhaltung des Gesangvereins viel zur Entspannung beigetragen. Das Publikum belohnte die Auftritte der Aktiven mit großem Beifall.

