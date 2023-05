Kanaldeckel in Dillingen entnommen: die Polizei ermittelt

Ein bisher Unbekannter hat in der Mozartstraße zwei Kanaldeckel verkantet wieder eingesetzt. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Freitagvormittag hatte ein bisher Unbekannter zwei Kanaldeckel in der Mozartstraße in Dillingen entnommen.

Die Kanaldeckel standen nach oben

Im Anschluss setzte er die Kanaldeckel verkantet und nach obenstehend wieder ein. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)