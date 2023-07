Dillingen

vor 47 Min.

Kardinal Marx in Dillingen: Von der Bibel gehen Impulse der Befreiung aus

Plus Reinhard Marx spricht beim Katholischen Akademikerkreis in Dillingen über die Freiheit. Was er ins Goldene Buch der Stadt schreibt.

Von Hermann Müller Artikel anhören Shape

Freiheit, das ist das Wort der Moderne, über das noch immer gestritten wird. Freiheit, das ist der lapidare Titel, den Reinhard Kardinal Marx über sein 2020 erschienenes Buch gesetzt hat. Freiheit, das war auch der zentrale Begriff, um den der Vortrag des München-Freisinger Erzbischofs beim Katholischen Akademikerkreis am Sonntag im Dillinger Stadtsaal kreiste.

Die Leidenschaftlichkeit, mit der sich der Kardinal des Themas Freiheit annimmt, verriet schon die sprühend lebendige Sprachgestik seines Vortrags. Ausgehend von der Beobachtung, dass Glaube und Kirche bei vielen den Eindruck von Fremdbestimmung erwecken, stellte er korrigierend heraus, welch mächtige Impulse der Befreiung von der Bibel und von Hoch-Zeiten der christlichen Geistesgeschichte in Wahrheit ausgegangen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

