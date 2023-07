Münchner Kardinal Marx kommt nach Dillingen

Der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, spricht am 16. Juli in Dillingen. Anlass ist das Ulrichsjubiläum. Pontfikalamt und Vortrag im Stadtsaal.

Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx ist am Sonntag, 16. Juli zu Gast in Dillingen. Auf Einladung des Katholischen Akademikerkreises Dillingen spricht Marx im Stadtsaal am Kolpingplatz. Vorher feiert er zusammen mit Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich und Kaplan Manuel Reichart den Sonntagsgottesdienst in der Basilika St. Peter.

Das Bistum Augsburg begeht 2023/24 ein Ulrichsjubiläumsjahr: Der aus Wittislingen gebürtige Bistumspatron, der Heilige Ulrich von Augsburg, wurde vor 1100 Jahren zum Bischof geweiht, vor 1050 Jahren starb er am 4. Juli 973. Aus Anlass dieses Doppeljubiläums wird am 16. Juli Reinhard Kardinal Marx, der Erzbischof von München-Freising und Metropolit der Kirchenprovinz München und Freising, zu der auch das Bistum Augsburg gehört, zu Gast in Dillingen sein.

Das Pontifikalamt in der Basilika beginnt um 10 Uhr

Um 10 Uhr feiert Kardinal Marx ein Pontifikalamt in der Basilika, das von der Stadtkapelle Dillingen und Axel Flierl an der Orgel musikalisch gestaltet wird. Im Anschluss daran hält der Kardinal gegen 11.15 Uhr im Stadtsaal am Kolpingplatz einen etwa 45-minütigen, frei gesprochenen öffentlichen Vortrag zum Thema „In christlicher Freiheit Gesellschaft gestalten“ auf der Grundlage seines Buches "Freiheit", in dem er Mut macht, "sich frei, ohne Angst und im Vertrauen auf die christlichen Werte einzumischen und die Veränderungen in unserer Gesellschaft mitzugestalten."

Platzkarten für den Vortrag zu fünf Euro gibt es ab sofort bei Bücher Brenner in Dillingen. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck im Sinne des Referenten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch