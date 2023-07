Dillingen

vor 32 Min.

Kardinal Marx sagt in Dillingen, was die katholische Kirche braucht

Reinhard Kardinal Marx (Mitte) predigte am Sonntag bei einem Hochamt in der Dillinger Basilika vor etwa 350 Menschen. Stadtpfarrer Harald Heinrich (links) und Stadtkaplan Manuel Reichart hatten den Erzbischof herzlich empfangen.

Plus Der prominente Kirchenvertreter predigt in der Basilika. Gottesdienst-Besucher sprechen darüber, was sie von dem Erzbischof erwarten.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Auch im Schwäbischen Rom, wie Dillingen gerne genannt wird, ist dieser Festgottesdienst nicht alltäglich. Reinhard Kardinal Marx wird am Sonntag in der Basilika erwartet. Etwa 350 Menschen wollen den Erzbischof von München und Freising, der zu den prominentesten Vertretern der katholischen Kirche in Deutschland zählt, sehen. "Ich erwarte mir spannende Aussagen über die Kirche", sagt etwa die Dillingerin Elke Rathgeb und betont: "Ich wünsche mir, dass es in der Kirche Reformen gibt." So sollten ihrer Ansicht nach zum Beispiel auch Frauen zu Diakonen und Priesterinnen geweiht werden können.

Die Zeiten für die Kirche könnten einfacher sein. Auch im Bistum Augsburg gab es zuletzt viele Austritte, mehr als 30.000 Christen haben im vergangenen Jahr die katholische Kirche verlassen. Erwartungen an den Erzbischof hat auch Walter Ansbacher, Vorsitzender des Katholischen Akademikerkreises, auf dessen Einladung hin Marx nach Dillingen gekommen ist. "Reinhard Kardinal Marx ist Mitbegründer des synodalen Wegs", sagt Ansbacher. Er hoffe, dass der Geistliche angesichts der gegenwärtigen Krise Wege der Kirche in die Zukunft aufzeigen werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen