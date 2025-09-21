Karikaturenausstellung im Caritaszentrum eröffnet

Sind es nun Bilder mit nachdenklichem Humor oder mit humorvollem Ernst? Diese Frage konnten sich die rund 20 Teilnehmenden an der Eröffnung der Karikaturenausstellung im Caritaszentrum Dillingen stellen. „Mit Volldampf in die Katastrophe?“, so ist die Ausstellung des Solidaritätswerkes für Mittel- und Osteuropa, Renovabis, überschrieben. „Wichtig ist dabei das Fragezeichen“, so betonte Anton Stegmair, Leiter der Abteilung Weltkirche im Bistum Augsburg, bei seiner Einführung. Es gäbe immer noch Optionen für eine Umkehr.

18 Karikaturisten aus verschiedenen Ländern stellen ihre Sichtweisen auf das Thema „Klimawandel“ vor und wollen die Betrachter zum Handeln motivieren. Alexander Böse, Geschäftsführer des Caritasverbandes Dillingen freute sich, dass die Kooperation zwischen Caritas, Abteilung Weltkirche und dem Diözesanrat der Katholiken so möglich sei. Es sei ein gemeinsames Anliegen, die Schöpfung zu bewahren, mitsamt der sozialen Dimension. Dekan Johannes Schaufler hob hervor, dass es in der Ausstellung treffgenau um das Anliegen des kürzlich verstorbenen Papst Franziskus gehe, der in seiner Enzyklika „Laudato si“ seine Gedanken zur Schöpfung vorlegte.

Schaufler nehme dabei auch die Pfarreien in den Blick, die sich dieser großen Verantwortung auch in der Praxis stellen müssten. Landrat Markus Müller war erfreut, dass in Dillingen eine solch ausgezeichnete Ausstellung zu diesem wichtigen Menschheitsthema zu sehen sei. Mit nachdenklichen Worten führte er aus, dass die Herausforderungen einer Weiterentwicklung unserer Gesellschaft immer größer werden. Angesichts der zahlreichen Krisen dieser Welt, bedeute es, sich noch mehr lokal, aber auch international zusammenzuschließen, um Lösungen anzugehen.

Die Ausstellung ist zu sehen bis 16. Oktober zu den Öffnungszeiten des Caritaszentrums, Am Reitweg 2. Zum Ausruhen nach der Besichtigung der 40 Karikaturen, die über zwei Etagen aufgebaut sind, lädt das Café Caristo im Eingangsbereich ein.

