Karlsbader Oblaten helfen Menschen in Not

Die Firma Wetzel verkauft ihr Gebäck auch in diesem Jahr in einer Dillingen-Dose. Ein Teil des Erlöses geht an das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Karlsbader Oblaten der Dillinger Firma Wetzel haben eine besondere Geschichte. Firmengründerin Marlene Wetzel-Hackspacher (1922 bis 2019) war nach dem Krieg aus dem Sudetenland vertrieben worden, sie kam mit einem Waffeleisen im Landkreis Dillingen an und begann hier, diese süßen Köstlichkeiten zu fertigen. Vor einigen Jahren entbrannte allerdings ein langer Rechtsstreit in der Europäischen Union. Der Firma Wetzel sollte verboten werden, Karlsbader Oblaten zu verkaufen, weil diese nicht im heutigen Tschechien produziert werden.

Erst 2016 endete die Auseinandersetzung mit einem Kompromiss. In Deutschland darf Wetzel, wie das Unternehmen erläuterte, als einziger Hersteller Karlsbader Oblaten backen und sie unter dieser Bezeichnung verkaufen. Im europäischen Ausland bietet die Firma die Waffeln aus Dillingen als Wetzel Oblaten an.

Die Karlsbader Oblaten machen einen beachtlichen Teil am Umsatz der Dillinger Firma aus

Wie Geschäftsführerin Karolina Ernst informiert, machen die Karlsbader Oblaten einen beachtlichen Teil des Umsatzes aus. Viele Kunden und Kundinnen schätzen diese Süßigkeit aus Dillingen. In der bald beginnenden Vorweihnachtszeit schmecken die Karlsbader Oblaten aber nicht nur köstlich, sondern sie helfen auch wieder mit, Not zu lindern. Denn ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Oblaten in einer Dillingen-Dose fließt erneut an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Für Geschäftsführerin Karolina Ernst ist es eine Selbstverständlichkeit, die Aktion mit der Stadt Dillingen in der Vorweihnachtszeit fortzuführen. Zum sechsten Mal gibt es die beliebten Oblaten der Waffelfabrik nun in der Dillingen-Dose. Hierauf zu sehen sind die Silhouette und das Wappen der Kreisstadt. Pro verkaufter Dose geht wiederum ein Euro an die Kartei der Not. Etwa 1000 Euro kommen so jedes Jahr für das Leserhilfswerk zusammen.

Eine nette Geschenkidee

Auch für Oberbürgermeister Frank Kunz steht fest: "Diese tolle Aktion zugunsten von Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, wollen wir auch heuer fortführen." Die Dose sei eine nette Geschenkidee. In ihr finden sich zehn dünne Oblaten mit einer köstlichen Füllung aus Zucker, Butter, Haselnüssen und Mandeln. Er freue sich sehr, diese Aktion zum sechsten Mal zu starten, betont Kunz. Die Begeisterung teilt auch der neue Wetzel-Geschäftsführer Rainer Baur, der mit Karolina Ernst das Unternehmen mit seinen etwa 50 Mitarbeitenden führt. Für Wetzel sei das eine gute Gelegenheit, die enge Verbundenheit mit dem Produktionsstandort Dillingen zum Ausdruck zu bringen.

Sechs Euro kostet die Dose. Erhältlich ist sie bei der Firma Wetzel in der Austraße 5 sowie im Dillinger Bürgerbüro. (bv)