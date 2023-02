Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Arbeit, aber kein Bleiberecht: Muss Adam Mohamed zurück nach Ghana?

Plus Adam Mohamed arbeitete als Altenpfleger in Lauingen. In einer Branche, die dringend Verstärkung sucht. Jetzt soll der 25-Jährige Deutschland nach sieben Jahren verlassen.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Als die Polizei frühmorgens an Adam Mohameds Tür klopfte, brach für den 25-Jährigen eine Welt zusammen. "Das hat mich kaputt gemacht", erzählt er wenige Tage später. Die Beamten brachten ihn vergangene Woche erst vor Gericht, dann nach Eichstätt ins Gefängnis. Adam Mohamed sollte am Dienstag abgeschoben werden. Ein Mann, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt, als gut integriert gilt und in der Altenpflege arbeitet, wo dringend Personal gesucht wird. Doch es kam anders. Denn der Fall beschäftigt nun sogar die Landespolitik. Ausgang ungewiss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen