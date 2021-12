Dillingen

11:40 Uhr

Kein eigener Manager für den Klimaschutz in Dillingen

In Dillingen wird es keinen Klimaschutzmanager geben. Das Symbolfoto zeigt eine E-Tankstelle.

Plus Einen Beauftragten für Klimaschutz wird es in Dillingen nicht geben. Die Kreisstadt geht einen anderen Weg. Was die Grünen dazu sagen.

Von Berthold Veh

Der Dillinger Stadtrat hat einstimmig den Stellenplan für das Jahr 2022 beschlossen. Diskutiert wurde dabei über einen einzigen Punkt: Soll die Stadt einen Klimaschutzbeauftragten bestellen oder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Fachabteilungen noch mehr für diese Aufgabe qualifizieren?

