8000 Euro Schaden bei Unfall in Kicklingen

Eine 25-Jährige missachtet die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Dann kracht es.

Eine 25-jährige Pkw-Führerin befuhr am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto die Steinheimer Straße in Kicklingen in südlicher Richtung, um an der Kirstattstraße nach rechts abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 55-jährigen Pkw-Führers und touchierte mit ihrer Fahrzeugfront die rechte Beifahrerseite des vorfahrtberechtigen Autos. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher derzeit auf 8000 Euro beziffert wird. Die beiden Fahrzeugführer blieben dabei unverletzt, heißt es im Bericht der Polizei. (AZ)