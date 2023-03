Betrunkener Fahrer verursacht Unfall mit mehreren Autos in Kicklingen

Ein Mann gerät in Kicklingen auf die Gegenfahrbahn und verursacht einen Unfall. Die Polizei stellt später fest, dass er getrunken hat.

Ein 46-Jähriger hat am Montagnachmittag einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der Renault-Fahrer kam laut Polizei in einer Rechtskurve in der Ortschaft Kicklingen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 35-jähriger Mercedes-Fahrer, der die Kirstattstraße in Richtung Dillingen befuhr, versuchte noch einen Unfall zu verhindern und wich nach rechts aus. Dennoch prallte der Renault gegen die Hinterachse des Mercedes, der daraufhin gegen einen geparkten BMW geschleudert wurde. Durch den Aufprall wurde der 35 -jährige Unfallgegner und sein 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Unfallverursacher hatte Alkohol getrunken

Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sowohl der Renault als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt. (AZ)

