Dillingen-Kicklingen

vor 2 Min.

Ein Gutachter soll den Wasserstreit in Kicklingen schlichten

In der Bertenau bei Kicklingen fördert Wertingen in zwei Flachbrunnen (hier der Brunnen Nummer 6) Trinkwasser für die Versorgung der Kernstadt und der Stadtteile Geratshofen, Gottmannshofen, Reatshofen und Bliensbach. Bis zu 286.500 Kubikmeter Wasser will die Zusamstadt künftig dort jährlich entnehmen. Dagegen und gegen die Ausweisung des Wasserschutzgebiets regt sich im Dillinger Stadtteil Widerstand. Es geht auch um die Höhe der Entschädigung der betroffenen Grundstücksbesitzer.

Plus Waldbesitzern in der Bertenau im Dillinger Stadtteil Kicklingen missfällt es, dass Wertingen dort seit Jahren große Mengen Trinkwasser fördert. Sie fordern zumindest eine Entschädigung.

Von Berthold Veh

Nach wie vor ungelöst ist der Wasserstreit zwischen Kicklinger Waldbesitzern und der Stadt Wertingen. Seit Jahren fördert die Zusamstadt in der Bertenau, also auf Dillinger Flur, Trinkwasser – seit 2016 mit einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis. Gegenwärtig läuft am Landratsamt das Verfahren zur Ausweisung eines Wasserschutzgebiets.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen