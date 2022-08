Rohrbruch in der Hauptleitung: Fristingen und Kicklingen ohne Wasser

Die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen teilen mit, dass die Ortsteile sowie einige Aussiedlerhöfe mehrere Stunden Probleme hatten.

Aufgrund eines Wasserrohrbruches auf der Hauptleitung in der Nähe der Dillinger Donaubrücke mussten am Montag die Ortsteile Fristingen, Kicklingen sowie einige Aussiedlerhöfe und die Nusser Alm ohne Wasser auskommen. Das teilen die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen in einer Pressemitteilung mit.

Rohr in zwei Meter Tiefe repariert

Der Rohrbruch auf der 300er-Versorgungsleitung wurde gegen Mittag festgestellt. Ab 15 Uhr wurde das Wasser abgestellt, nach Ortung der Schadstelle wurde das Rohr in circa zwei Meter tiefe freigelegt und repariert, heißt es weiter. Ab 22 Uhr wurde die Leitung wieder mit Wasser gefüllt, gespült und entlüftet.

Bei Fragen an die DSDL wenden

Sollte im betroffenen Gebiet der Wasserdruck nun zu niedrig sein oder der Durchfluss zu gering, liegt es meistens an den Sieben am Wasserhahn. Diesen kann man leicht abschrauben, denn durch das Abstellen des Wassers lösen sich sowohl in den Hauptleitungen wie auch in den Hausinstallationen feine Schwebstoffe, welche das feine Sieb verstopfen. Bei Rückfragen helfen die DSDL gerne weiter, teilt der Betrieb mit. (AZ)