Kicklinger fordern den Bau einer Umgehung

Kicklinger wenden sich erneut wegen des Baus einer Umgehung an den Bayerischen Landtag. Mancher fragt sich dort, warum die Straße noch nicht gebaut wird.

Eine Petition aus Kicklingen hat in diesen Tagen den Bayerischen Landtag beschäftigt. Schon wieder, denn Markus Schäffenacker und mehrere Bürger des Dillinger Stadtteils hatten sich vor etwa zehn Jahren schon einmal an den Petitionsausschuss gewandt. Es geht um den Bau einer Umgehung in Kicklingen, den Schäffenacker und seine Mitstreiter vehement fordern. „Der Durchgangsverkehr muss raus aus dem Ort“, sagt der Kicklinger, der einst auch Unterschriften für den Bau der Straße gesammelt hat. Aber so einfach ist die Sache nicht, denn es gibt auch viele Bürger und Bürgerinnen im Dillinger Stadtteil, die diese Straße, wenn sie zwischen dem Neubaugebiet und dem Sportgelände kommen sollte, nicht haben wollen.

Kicklinger klagen über Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes

In ihrer Petition klagen Kicklinger nun über eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes wegen der mehr als zehnjährigen Verschiebung des Projekts. Im Ausbauplan für Staatsstraßen in Bayern sei eine Ortsumfahrung Kicklingen in die Dringlichkeitsstufe 1 Reserve eingestuft, der Bau sei bereits in den Jahren 2010 bis 2015 vorgesehen gewesen. Die anderen Orte an der Staatsstraße 2033 – Biberbach, Rieblingen, Bliensbach, Wertingen, Binswangen und Fristingen – seien durch Umfahrungen bereits vom Durchgangsverkehr entlastet, „während sich Kicklingen nach über 20 Jahren noch immer nicht in einem Planfeststellungsverfahren befindet“, wie Schäffenacker bedauert. Die Zahl von 5668 Fahrzeugen, die täglich im Durchschnitt durch Kicklingen fahren, sei längst überholt. Die Tagesspitzenwerte lägen bei weit über 7000 Fahrzeugen.

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags habe bereits 2012 bestätigt, dass die von den Kicklinger Bürgern dargestellte Problematik zutreffe. Schäffenacker nennt den Grund, warum der Bau einer Umgehung bisher gescheitert sei. „Die Stadt Dillingen ist unserer Auffassung nach seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht ernsthaft daran interessiert, die Ortsumfahrung für den Stadtteil Kicklingen tatsächlich realisieren zu wollen“, sagt er.

Eine Umgehung ist in Kicklingen nur noch im Süden möglich. Und hier befürchten Bürger und Bürgerinnen im Neubaugebiet im Hartweg und Umgebung, dass die Straße zu nahe an ihre Häuser heranrücken würde. Die Stadt Dillingen, so steht es in der Petition, habe die Option einer Trassenführung zwischen Neubaugebiet und Sportplatz zunichtegemacht, weil sie die Erweiterung des Sportgeländes in Richtung Baugebiet genehmigt habe. Und eine Trasse zwischen Vereinsheim und Waldrand sei laut Stadt nicht zu realisieren, weil es sich bei dem Wald um ein europäisches Vogelschutzgebiet handle. Schäffenacker sagt aber, dass der Korridor zwischen dem Vereinsheim des SV Kicklingen-Fristingen und dem Waldrand breit genug für den Bau einer Umgehung wäre. Der Bereich dort sei bereits abgeholzt und werde gegenwärtig aufgeforstet. In ihrer Petition fordern Kicklinger und Kicklingerinnen eine schnellstmögliche Lösung. „Es kann nicht sein, dass die Anwohner der Staatsstraße von Kicklingen den enormen gesundheitlichen Belastungen einer stark frequentierten Durchgangsstraße ausgesetzt bleiben und den Anwohnern der anderen Orte der Staatsstraße diese Zumutbarkeit schon vor Jahren, indem der Ausbau ihrer Ortsumfahrungen realisiert wurde, abgesprochen wurde“, heißt es in dem Schreiben an den Landtag.

Ausschuss-Berichterstatter: "Die Umgehung ist nach wie vor in Planung"

Dort hat sich jetzt der Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr mit der Eingabe befasst. Berichterstatter ist der Landtagsabgeordnete Thorsten Schwab. Der CSU-Politiker betont gegenüber unserer Redaktion, dass die Ortsumgehung Kicklingen nach wie vor in der 1. Dringlichkeit (Reserve) des Ausbauplans für die Staatsstraßen in Bayern sei. Das Staatliche Bauamt Krumbach werde die Maßnahme „unter Berücksichtigung der Haushaltsmittel und der Personalressourcen in seine Planungen eintakten“. Zwischen der Kommune und dem Staatlichen Bauamt bestehe allerdings noch Abstimmungsbedarf hinsichtlich des Trassenverlaufs. „Hier müssen noch Abstimmungsgespräche zwischen den beiden Seiten stattfinden, um zu einer Lösung zu gelangen“, teilt Schwab mit. Der Bedarf für die Umgehung sei mit 6100 Fahrzeugen am Tag eindeutig festgestellt. Landtagsabgeordneter Schwab sagt: „Die Umgehung ist nach wie vor in Planung. Leider dauert das alles seine Zeit, dieser Umstand ist uns auch ein Dorn im Auge.“

Und es könnte noch länger dauern, denn der Dillinger Stadtrat scheint keine Eile zu haben. Die erfolgreiche Umsetzung einer Straßenbaumaßnahme gelinge heute meist nur noch dann, wenn sie von allen Beteiligten mitgetragen werde und breiten Rückhalt in der Bürgerschaft habe, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ein Beispiel aus jüngster Zeit sei der Bau der B16 neu in Dillingen. Oberbürgermeister Frank Kunz sagt: „Die Ortsumfahrung konnte nach konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächen mit allen betroffenen Grundstückseigentümern schließlich ohne eine einzige Klage realisiert werden.“ In den vergangenen Bürgerversammlungen in Kicklingen sei mehrmals über den aktuellen Stand einer möglichen Stadtteil-Umfahrung informiert worden. Erste Planungen der beteiligten Behörden gebe es – allerdings wäre unabhängig davon, ob diese Trasse nördlich oder südlich der Bebauung verläuft, die Nutzung eines entscheidenden Schlüsselgrundstücks notwendig. Die Stadt, so Kunz, frage in regelmäßigen Abständen beim Eigentümer des Areals nach. Und der habe immer wieder betont, dass keine Bereitschaft zu einem Grundstücksverkauf oder einer Bereitstellung bestehe. Somit bliebe nur der Weg über ein Planfeststellungsverfahren, an dessen Ende in letzter Konsequenz sogar eine Enteignung stünde – also ein gewaltiger Eingriff in das Eigentum. Für den Dillinger Stadtrat steht daher nach Angaben der Stadtverwaltung weiterhin fest: „Solange kein Konsens bei allen Beteiligten für eine Umfahrung von Kicklingen gefunden werden kann, werden die Planungen nicht weiter vertieft.“

Eine Nordumfahrung kommt nicht mehr infrage

Sachgebietsleiter Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt Krumbach informiert auf Anfrage, dass eine Kicklinger Nordumfahrung wegen des Überschwemmungsgebietes nicht infrage komme. „Es bleibt nur ein Südkorridor im Bereich des Sportplatzgeländes“, erklärt der Straßenbauexperte. Der südliche Bereich sei dabei als Vogelschutzgebiet ausgewiesen, das einen sehr hohen Schutzstandard habe. Und nördlich des Vereinsgeländes rücke die Trasse an das Baugebiet heran, die Akzeptanz bei den Bürgern und Bürgerinnen könnte deshalb gering sein, vermutet Reiser. Die Trasse wäre dort aber technisch möglich. In die konkrete Planung sei die Behörde noch nicht eingestiegen, informiert der Sachgebietsleiter, der für den Landkreis Dillingen zuständig ist. Reiser sagt: „Gegen den Willen einer Kommune vor Ort werden wir ein Projekt nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen.“ Die bestehende Ortsdurchfahrt habe unter anderem einen lärmmindernden Fahrbahnbelag erhalten, und an der Kirche sei eine Fußgängerampel eingerichtet worden.