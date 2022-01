Dillingen/Kicklingen

Kicklingerinnen haben Angst vor Hundemeute

Zwei Radfahrerinnen aus Kicklingen wurden von einer ausgebüxten Hundemeute in Angst und Schrecken versetzt. Sie gehen davon aus, dass es sich um diese Vierbeiner aus der Ulrichshart-Siedlung handelt. Eine Mieterin auf dem Anwesen weist diese Vermutung zurück. „Die Hunde wüten am Zaun, sie sind schon ein paar Mal ausgekommen.“

Plus Zwei Radlerinnen aus dem Dorf werden attackiert. Es gab eine Anzeige gegen eine Halterin. Jetzt versucht die Stadt Dillingen zu vermitteln.

Von Berthold Veh

Fast fünf Monate ist der Vorfall her, doch der 80-jährigen Kicklingerin bereitet die Erinnerung an dieses Erlebnis immer noch Angst und Schrecken. Die begeisterte Radlerin war an diesem Herbstnachmittag mit ihrem Drahtesel in Richtung Kicklingen unterwegs, als sie bemerkte, dass eine andere Frau aus dem Dorf von einer Hundemeute attackiert wurde. Als zwei Frauen in einem Auto der 51-Jährigen zu Hilfe kamen, ließen die vier Hunde von der Kicklingerin ab und nahmen Kurs auf die 80-Jährige. „Es war ein Teufelsritt, ich bin vor diesen lechzenden Hunden um mein Leben geradelt“, sagt die Seniorin. Sie ist überzeugt, dass bei einem Sturz Schlimmes passiert wäre.

