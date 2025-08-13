„Ich bin fix und fertig“: Dieser Dillinger darf sein Luxushotel in Dresden nicht eröffnen

Im Artikel steht, dass die Einfahrt zu schmal ist und dies brandschutztechnisch nicht erlaubt sei. Ich zitiere: "Das größte Problem ist gegenwärtig offensichtlich der Brandschutz. Die drei Meter breite Zufahrt sei zu klein für ein großes Feuerwehrfahrzeug, lautet laut Kimmerle die Begründung dafür, weshalb die Betriebserlaubnis noch nicht erteilt worden sei." Das klingt für mich nach einem relativ simplen, vom Bauherrn selbst verschuldeten Problem. Das Grundstück scheint, nach dem Foto zu urteilen, nicht gerade klein zu sein. Da wäre wohl auch Platz für eine breitere Einfahrt, abgesehen davon, dass für so ein repräsentatives Gebäude eine nur 3 m breite Einfahrt wirklich schon optisch nicht mickrig wirkt. So ein Fehler darf dem Architeken einfach nicht passieren! Wieso macht der Bauherr den nicht haftbar? Oder hat er das selbst mit 3 m Breite so haben wollen?