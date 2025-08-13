„Ich bin fix und fertig“: Dieser Dillinger darf sein Luxushotel in Dresden nicht eröffnen

Für den Dillinger Unternehmer Rudolf Kimmerle ist es ein Herzensprojekt. Er hat das ehemalige Schloss der Grafen von Luckner im Dresdner Stadtteil Altfranken nachbauen lassen und dort ein Luxushotel geschaffen. „Es ist unser viertes Hotel hier in Dresden, und ich werde für die Erfüllung meines Traums hier 15 Millionen Euro investieren", sagte der heute 81-Jährige vor zwei Jahren in einer Art Baustellen-Zwischenbilanz – in Vorfreude auf die Eröffnung des „Kim-Schlosshotels im Park“. Inzwischen hat sich der Traum erfüllt, der Schloss-Nachbau ist fertig. Doch für Kimmerle, der sein Hotel bereits 2024 eröffnen wollte, ist das Projekt zum Albtraum geworden.
Höchstädt/Dresden
Und wenn bei einem Hotelbrand einMensch stirbt, weil die Feuerwehr nicht schnell genug vor Ort zugreifen konnte, ist dann auch die Bürokratie schuld? Oder ein „Macher“, der sich herausnimmt, dass für ihn nur Regeln gelten, die er gut findet oder die er selber aufgestellt hat? Wieso sollte sich der Oberbürgermeister von Dresden in drohende persönliche Haftungsfalle begeben, indem er die sächsischen Brandschutzvorschriften ignoriert, nur um dem „Macher“ zu gefallen?
Kennen sie die Brandschutzauflagen? Die haben sich in den letzten Jahren so verkopft und verfahren, dass sie nichts mehr mit sinnvollen Maßnahmen zu tun haben. Marco Scheel zeigt auf seinen YouTube Kanal den Irrsinn, wo selbst der örtliche Kreisbrandmeister nur noch den Kopf schüttelt. Aus diesem Beispiel gibt es beispielsweise eine massive, neue Granittreppe, die von den Behörden nicht aus Fluchtweg anerkannt wurde, weil der Statiker im Amt keine Werte für das Material Granit in seiner Software hatte. Es ist also Blanke Bürokratie!
Kleiner Nachtrag: der Satz, dass der Unternehmer glaube, einige Regeln gelten für ihn nicht, ist auch etwas zynisch. Warum? Das Brandschutzrecht ist so kompliziert, dass selbst mit besten Absichten und Beratung durch Experten immer „Mängel“ offen bleiben. Schauen sie mal an den Augsburger Hbf oder BER. Nichtmal die Behörden bekommen den Brandschutz hin, weshalb dort jetzt „Brandwächter“ 24/7 rum stehen und Löcher in die Luft starren.
Im Artikel steht, dass die Einfahrt zu schmal ist und dies brandschutztechnisch nicht erlaubt sei. Ich zitiere: "Das größte Problem ist gegenwärtig offensichtlich der Brandschutz. Die drei Meter breite Zufahrt sei zu klein für ein großes Feuerwehrfahrzeug, lautet laut Kimmerle die Begründung dafür, weshalb die Betriebserlaubnis noch nicht erteilt worden sei." Das klingt für mich nach einem relativ simplen, vom Bauherrn selbst verschuldeten Problem. Das Grundstück scheint, nach dem Foto zu urteilen, nicht gerade klein zu sein. Da wäre wohl auch Platz für eine breitere Einfahrt, abgesehen davon, dass für so ein repräsentatives Gebäude eine nur 3 m breite Einfahrt wirklich schon optisch nicht mickrig wirkt. So ein Fehler darf dem Architeken einfach nicht passieren! Wieso macht der Bauherr den nicht haftbar? Oder hat er das selbst mit 3 m Breite so haben wollen?
"Bob" (Kuhsee) lässt grüßen, so ist das halt mit der Bürokratie und den "Machern"
Es wird traurig, wenn die Bürokratie zum Blinddarm mutiert. Diese Sachbearbeiter sehen sich leider nicht als vom Steuerzahler alimantierte Servicekräfte die nach Lösungen suchen.
