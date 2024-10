Kinder beim Ladendiebstahl in Dillingen auf frischer Tat erwischt

Ein 15-Jähriger und sein zwölfjähriger Begleiter entwendeten am Dienstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Großen Allee in Dillingen gemeinsam Waren im Wert von 7,49 Euro. Sie verließen zusammen den Kassenbereich, ohne das Diebesgut zu bezahlen.

Die herbeigerufenen Beamten übergaben die Kinder an die jeweiligen Erziehungsberechtigten. Die Polizeiinspektion Dillingen hat nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen. (AZ)