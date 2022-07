Kinder machen sich in Dillingen an Kaugummiautomaten zu schaffen

Die Mädchen haben mehrere Armbänder geklaut - bis die Polizei kommt und sie an die Eltern übergibt.

Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, konnte am Samstag gegen 19.05 Uhr beobachten, wie sich zwei Mädchen in der Bahnhofstraße in Dillingen an einem Kaugummiautomaten zu schaffen machten. Bei der anschließenden Kontrolle der zwei Zwölfjährigen stellte sich heraus, dass diese insgesamt elf Plastikkugeln mit Armbändern aus dem Automatenentnommen hatten, indem sie die Plastikscheibe des Geräts aufdrückten.

20 Euro Sachschaden und elf Euro Diebstahlschaden

Dadurch entstanden etwa 20 Euro Sachschaden sowie etwa elf Euro Diebstahlschaden. Die beiden Mädchen wurden anschließend an die jeweiligen Eltern übergeben. (AZ)

