Kirche St. Ulrich in Dillingen startet ihre Jubiläumsfeierlichkeiten

Die Kirche St. Ulrich im Dillinger Stadtteil wurde vor 30 Jahren eröffnet. Mit einem feierlichen Gottesdienst begann die Jubiläums-Veranstaltungsreihe.



Den Auftakt zu den Feierlichkeiten der Pfarrgemeinde St. Ulrich, die im November dieses Jahres den 30. Weihetag ihres Gotteshauses begeht, bildete die Feier des Patroziniums am Samstagabend. Dass der 30. „Geburtstag“ der Pfarrkirche im Rahmen des durch Diözesanbischof Bertram Meier ausgerufenen Ulrichsjubiläumsjahres stattfindet, wurde bereits zu Beginn deutlich, als Mesner Günter Wasserrab zum Einzug des liturgischen Dienstes die Ulrichskerze vorantrug. Diese hat das Bistum den Kirchen gestiftet, die dem Hauptpatron der Diözese geweiht sind.

Monsignore Gottfried Fellner feiert in Dillingen mit

Neben Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich und Stadtkaplan Manuel Reichhart nahm auch Dillingens ehemaliger Ortsgeistlicher, Monsignore Gottfried Fellner, in Konzelebration an der feierlichen Messe teil. In seinen Predigtworten stellte Stadtkaplan Reichhart das bekannteste Erkennungszeichen des heiligen Ulrich in den Mittelpunkt: den Fisch. Diesen habe der Heilige als Attribut aufgrund der bekannten Fischlegende erhalten, nach der sich ein Stück Fleisch von Donnerstagabend auf Freitagmorgen in Fisch verwandelt habe. Mit dem Fisch verweise Ulrich allerdings auch auf den „Hausherrn“ der Pfarrkirche: Christus selbst, da der Fisch, griechisch ichthys, bereits seit der Antike für diesen steht.

"Jesus Christus ist es, der am Altar mitten unter uns gegenwärtig ist und die Pfarrgemeinde als seine Zeugen aussendet, seine Botschaft zu verkünden", betonte der Geistliche. Der Fisch, den Ulrich am Herzen halte, weise uns auch darauf hin, dass der Pfarrpatron die Sorgen und Nöte der Gläubigen im Herzen trage und diese Gott hinhalte, der alles in Gutes wandeln möge. Wir sollten somit Christus selbst im Herzen tragen, schloss Reichart seine Predigt.

Pfarrgemeine St. Ulrich als Herz des Dillinger Stadtteil-Lebens

Am Ende des feierlichen Amtes überbrachte Oberbürgermeister Frank Kunz die herzlichsten Glückwünsche zu den Jubiläumsfeierlichkeiten namens der Großen Kreisstadt. Auch die Stadt stehe in enger Verbindung zum Pfarr- und Diözesanpatron Ulrich, da Dillingen in dessen Lebensbeschreibung für das Jahr 973 erstmals schriftlich erwähnt wird. Kunz ging auf die Entwicklung der jüngsten Dillinger Pfarrei ein und dankte allen, die sich seit den ersten Tagen am Ende der 60er beziehungsweise Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hier engagieren. Umso mehr freue es ihn, dass noch Frauen und Männer der ersten Stunde unter uns weilen. Allen voran nannte er hier die gute Seele und das „Urgestein“ der Pfarrgemeinde St. Ulrich: Mesner und den langjährigen Kirchenpfleger Günter Wasserrab. Die Pfarrkirche St. Ulrich, so Kunz, sei mehr als ein sakrales Gebäude, sie sei das Zentrum des Dillinger Stadtteils Mittelfeld/Fabriksträßle und letztlich dort das Herz des Gemeindelebens.

Auch die Wittislinger Ulrichs-Pfarrei gratuliert

Die Vertreter des Pfarrgemeinderats um deren Vorsitzende Judith Schmid gaben den Gottesdienstbesuchern einige Glückwunschschreiben aus anderen Ulrichspfarreien des Bistums zur Kenntnis. Sie zitierten aus den Schreiben der ältesten beziehungsweise höchstgelegenen Pfarr- oder Filialgemeinde, die dem heiligen Ulrich geweiht ist. Auch für die benachbarte Geburtspfarrei des Heiligen, Wittislingen, sandte Pfarrer Alois Lehmer die besten Wünsche zum 30. Weihetag.

Lesen Sie dazu auch

Bevor mit dem festlichen Te deum die Patroziniumsfeier beendet wurde, galt der Dank des Stadtpfarrers Heinrich Karin Philipp und Franziska Pfeifer für die gesangliche Gestaltung des Gottesdienstes sowie dem Organisten Florian Stark, dem zusammen mit Niklas Keis am Euphonium und Sebastian Rehm an der Trompete die feierliche musikalische Umrahmung oblag. Beim anschließenden Stehempfang konnten die zahlreichen Besucher und Besucherinnen die Ausstellung über das Werden der Pfarrkirche in Augenschein nehmen und den Abend bei angeregten Gesprächen ausklingen lassen.