Kirchenglocken: „Töne und Klänge, die uns Halt geben“

Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie sind bis heute oftmals die weithin sichtbaren Erkennungszeichen unserer Dörfer und Städte: unsere Kirchtürme. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es im ganzen Ort keine weiteren Uhren als die dort angebrachten. Die Glocken, die die Kirchtürme beherbergen, waren ebenfalls lange der einzige akustische Orientierungspunkt. Sie zeigen bis zum heutigen Tag an, wann Gottesdienste sind und laden in der Regel dreimal am Tag zu den Gebetszeiten ein. In manchen Städten verrieten die Glocken in früherer Zeit auch, wann die Tore geschlossen wurden. Wenn man von der Stadtmauer noch zu weit weg war und schon die Glocken hörte, die das Schließen der Tore ankündigten, kam es schon mal zur „Torschluss-Panik“, die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes. Und schließlich verkünden Glocken auch den Tod eines Gemeindemitglieds, teilweise so ausgeklügelt, dass man anhand der Läute-Abfolge heraushören kann, ob ein junger oder alter Mensch, eine Frau oder ein Mann verstorben ist. Früher wurde beim Scheidung-Läuten sogar die Arbeit kurz eingestellt und für den Verstorbenen gebetet. Und spätestens das Abendläuten war oft auch das Einläuten des Feierabends.

Das Totenglöckchen gehört zum Sextett der Dillinger Basilika-Glocken

Drei Dillinger Glocken feierten kürzlich ein Jubiläum: 1724 wurden sie von der Firma Arnold in Dillingen gegossen und klingen somit seit genau 300 Jahren vom Basilika-Turm. Eine weitere „Schwester“ wurde zu Kriegszwecken eingezogen und am Hamburger Glockenfriedhof in den letzten Kriegstagen 1945 zerstört. Erst 1981 wurde sie gleichklingend ersetzt und noch durch eine fünfte Glocke ergänzt, die an die Basilika-Erhebung erinnern soll. Zum Sextett gehört ebenfalls das kleine Totenglöckchen, das bereits 1716 in Augsburg entstand.

Icon Vergrößern Klaus Probst ist Mesner in der Dillinger Basilika. Foto: Probst Icon Schließen Schließen Klaus Probst ist Mesner in der Dillinger Basilika. Foto: Probst

Glocken gaben Orientierung und dem Lebensalltag eine Struktur. Vom Heiligen Ulrich ist die schöne Legende überliefert: Als er in den Jugendjahren von Dillingen ins heimatliche Wittislingen unterwegs war und dort lange nicht ankam, ließ der sorgenvolle Vater die Glocken der Kirche läuten. Später stellte sich heraus, dass sich Ulrich im dichten Nebel tatsächlich verlaufen hatte und nur dem Klang der Glocken folgend wieder nach Hause fand.

Welchen Klängen folgen wir in unserem Leben? Sind es die lauten Töne in den Medien und in der Werbung, die uns alles Mögliche weismachen und verkaufen wollen? Auch wenn die Glocken mittlerweile an Bedeutung verloren haben, wenn sie im Gewirr der vielen Töne fast untergehen: Sie laden immer noch zum Gebet ein. Ich wünsche uns, dass wir stets die Töne und Klänge wahrnehmen können, die uns Halt geben, die uns zum Innehalten einladen, die uns zu Jesus führen. Es gibt sie. Hören wir genau hin!

Ihr Klaus Probst, Basilikamesner in Dillingen